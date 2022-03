D’Agostino: “Il Milan è più squadra rispetto alle altre, sa soffrire”

L'ex giocatore e ora allenatore Gaetano D'Agostino ha parlato della lotta Scudetto a Tutto Mercato Web Radio

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio, durante il programma Maracanà, ha parlato l'ex giocatore del Siena Gaetano D'Agostino. Ora l'ex mediano fa l'allenatore e sullo lotta Scudetto in Serie A si è così espresso: “Se in questa lotta a quattro per lo Scudetto, c'è un tecnico che può fare la differenza? La squadra che sta meglio è il Milan. L'Inter ha energie mentali importanti da sprecare con il Liverpool. Il Napoli ha perso un'altra occasione ghiotta, mentre la Juve non mi sta entusiasmando. L'Inter è avvantaggiata per l'organico migliore, ma il Milan come squadra e consapevolezza mi colpisce di più". Queste alcune delle parole di Gaetano D'Agostino sulla lotta Scudetto.

"Per me la vittoria di Napoli può aver fatto la differenza. Credo che il Milan avrebbe firmato per un pareggio, addirittura riuscire a vincere contro una squadra più forte tecnicamente ti dà consapevolezza, autostima, ti fa capire che non hai niente da perdere. E' vero che è inferiore alle altre, ma non ha coppe, ma soprattutto ha entusiasmo ora". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web durante il programma Maracanà dell'ex giocatore di Serie A Gaetano D'Agostino il quale ora è un allenatore e ai microfono di TMW Radio ha parlato della lotta Scudetto e in particola modo del Milan di Stefano Pioli. Milan che per molti è inferiore a Napoli e Inter, ma con altre qualità sta riuscendo a sopperire a delle mancanze.