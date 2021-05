Da Vlahovic ai rinnovi, tutto passa dalla Champions League: il punto

Il Milan si appresta a ragionare di futuro, ma per farlo dovrà necessariamente attendere domenica e la decisiva sfida all'Atalanta.

MILANO - La situazione in casa Milan si è catapultata dal giorno alla notte. L 'euforia ritrovata dopo le due roboanti vittorie contro Juventus e Torino, si è trasformata in paura dopo lo 0-0 di Cagliari . La squadra rossonera infatti per raggiungere un posto in Champions League dovrà adesso battere l'Atalanta a meno di, c'è da dirlo, improbabili debacle della Juventus a Bologna. Conquistare la Champions League sarebbe troppo importante: da questo infatti passano tutte le operazioni rossonera che vedremo muoversi già all'indomani della città di Bergamo.

SENZA CHAMPIONS, UN DISASTRO - Tomori, ad esempio, diventato un pilastro del Milan di Pioli, accetterebbe di giocare in una squadra che non partecipa alla Champions? E Brahim Diaz? il Milan avrebbe la forza economica ed emotiva di strapparlo un altro anno al Real Madrid? Di Dalot poi nemmeno c'è da discutere: il ritorno alla base sarebbe praticamente certo considerando le pretese economiche del Manchester United. Stessi problemi si riscontrerebbero nei rinnovi: Donnarumma vorrebbe rimanere, ma senza i contributi che arriverebbero dalla Champions League, trattenerlo sarebbe complicato. Così come sarebbe difficile rinnovare il contratto di Calhanoglu, il quale vuole un ingaggio da top player. E infine il mercato in entrata, con Vlahovic in cima alla lista. Servirebbe un immane sforzo economico senza i soldi della Champions ed anche in quel caso, la concorrenza di altri club, più ricchi e blasonati dalla massima competizione europea, sarebbe difficilmente superabile.