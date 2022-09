Milan, da oggi in vendita i biglietti per la sfida contro i bianconeri

Dopo sette giornate di Serie A, arriva la prima sosta del campionato per la pausa delle Nazionali. Il Milan si trova in quinta posizione con 14 punti, dopo aver perso la sfida contro i partenopei domenica sera. I rossoneri sono stati fermati dai diretti avversari per la lotta scudetto dopo ben ventidue gare da imbattuti. Ora c’è questa settimana di pausa che permetterà ai Diavoli di ricaricare le batterie in vista del tour de force del prossimo mese e mezzo.

La prima gara di ottobre del Milan è in programma sabato 1 alle 20:45 contro l’Empoli. Dalla settimana successiva invece i rossoneri saranno chiamati a scendere in campo in un attesissimo big match. A San Siro arriva infatti la Juventus, in cerca di riscatto dopo il deludente avvio di stagione. Sabato 8 ottobre alle 18:00 i Campioni d’Italia affronteranno i bianconeri nella nona giornata di Serie A, per la sfida numero 240 tra le due squadre.