Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Non ci sarà tempo di riposare, ma per rifarsi sì. Il Milan, dopo la sconfitta nel derby di ieri sera contro l’Inter, tornerà già oggi a lavoro a Milanello per preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, prevista per giovedì 13 febbraio alle 20:45 a San Siro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live