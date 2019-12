Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Stop per le vacanze natalizie per i calciatori rossoneri. Il Milan, infatti, tornerà a lavoro a Milanello il 30 dicembre, per preparare la sfida del 6 gennaio alle 15:00 contro la Sampdoria a San Siro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live