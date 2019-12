Da Milanello: oggi allenamento al mattino dopo colazione

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Nell'ultimo turno del 2019, il Milan farà visita all'Atalanta, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A ed in programma domenica 22 dicembre alle 12:30 allo stadio "Gewiss" di Bergamo. Il programma di oggi, giovedì 19 dicembre, prevede una seduta d'allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.