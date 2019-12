Da Milanello, il report di ieri: ultimi dettagli tattici pre Atalanta

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Squadra al lavoro a Milanello di nuovo sotto una fitta pioggia, che ha contraddistinto tutta la seduta odierna. All’orizzonte l’ultimo impegno del 2019 in programma a Bergamo domenica 22 alle 12.30 contro l’Atalanta. Presente al Centro Sportivo di Carnago il direttore sportivo Frederic Massara.

Consueto lavoro di attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni tra gli ostacoli bassi. Successivamente, spazio alla fase tattica insieme ai giovani rossoneri della formazione Under 18, utilizzati per le simulazioni di partita. Per chiudere, partitella su campo ridotto prima di terminare il lavoro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live