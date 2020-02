Da Milanello, il report di ieri: testa subito alla Coppa

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Testa alla Coppa Italia. I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti ieri mattina per preparare al meglio l’importante sfida di giovedì a San Siro contro la Juventus, valida per l’andata delle Semifinali.

Dopo la colazione condivisa i ragazzi di Mister Pioli hanno iniziato il lavoro in palestra con l’attivazione muscolare. A seguire la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati nel match di ieri, ha continuato un lavoro defaticante.

Il secondo gruppo, invece, è uscito sul campo ribassato alle spalle della palestra per le esercitazioni tecniche. A chiudere l’allenamento, una serie di conclusioni in porta con palla in movimento e la partitella a campo ridotto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live