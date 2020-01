Da Milanello, il report di ieri: si lavora verso Milan-SPAL

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Primo allenamento settimanale questa mattina per il Milan in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la SPAL previsti a San Siro per mercoledì alle ore 18.00. La squadra rossonera si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello alle 10.00 per la colazione e a seguire si è spostata in palestra per l’attivazione muscolare.

Il gruppo ha proseguito il lavoro sul campo rialzato prima con una serie di torelli e poi con un'esercitazione tattica a tutto campo. L'allenamento, a cui ha preso parte anche il nuovo arrivato Simon Kjær, si è concluso con una partitella undici contro undici a campo ridotto.