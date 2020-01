Da Milanello, il report di ieri: sale la concentrazione per il Cagliari

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Penultimo allenamento a Milanello in preparazione della trasferta di Cagliari, sabato 11 gennaio alla Sardegna Arena con calcio d'inizio alle ore 15.00. Squadra pronta in palestra alle 11.00 per iniziare l'attivazione muscolare svolta all'interno della struttura prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli. Lavoro atletico con una serie di allunghi prima di iniziare la fase tattica dell'allenamento odierno che si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.