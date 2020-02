Da Milanello, il report di ieri: rossoneri tornati al lavoro

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Ripresa delle attività a Milanello, dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli al termine della trasferta di Firenze. La squadra si è ritrovata a pranzo per poi scendere negli spogliatoi in vista della seduta di lavoro pomeridiana. All’allenamento hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per svolgere la consueta attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale per dedicarsi a un lavoro atletico eseguito con l’ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Nel frattempo, i portieri hanno effettuato degli esercizi specifici agli ordini del preparatore Luigi Turci. Conclusa questa parte, spazio al pallone con un’esercitazione sul possesso seguita da alcune esercitazioni tecnico-tattiche svolte alla massima intensità possibile. Infine, si è giocata una partitella su metà campo.

