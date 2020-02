Da Milanello, il report di ieri: ripresa con amichevole con l’U18

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Squadra al lavoro ieri mattina a Milanello, dopo la partita di Coppa Italia disputata ieri sera con la Juventus: inizia la preparazione al prossimo match di campionato che vedrà i rossoneri affrontare il Torino a San Siro lunedì 17 febbraio alle 20.45. Presenti ad assistere all’allenamento Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, mentre il resto della rosa, dopo una prima parte di lavoro dedicata al riscaldamento, ha disputato una partitella di allenamento in due tempi da 30 minuti con la formazione Under 18. Questa la formazione schierata da mister Pioli: Begović; Conti, Musacchio, Gabbia, Laxalt; Saelemaekers, Brescianini, Paquetá, Bonaventura; Leão, Maldini.