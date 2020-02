Da Milanello, il report di ieri: prove tattiche verso Firenze

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Rossoneri di nuovo al lavoro, questa mattina, a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione della trasferta di campionato a Firenze, prevista per sabato 22 febbraio alle 20.45. Ad assistere all’allenamento erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il gruppo ha svolto con una serie di torelli a tema; nel frattempo, i portieri hanno effettuato una sessione specifica agli ordini del preparatore Turci. Terminata la prima parte per la squadra, spazio ad alcune esercitazioni tattiche. Infine si è giocata una partitella su campo ridotto.

