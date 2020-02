Da Milanello, il report di ieri: partitella tattica per i rossoneri

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Terzo allenamento settimanale per la squadra in vista di Milan-Genoa, 26° giornata di Serie A in programma domenica 1° marzo alle 12.30 a San Siro. Presenti a Milanello, per assistere alla seduta, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, il gruppo rossonero si è spostato sul campo centrale dove ha proseguito nel riscaldamento effettuando alcuni torelli alle spalle delle porte. Terminata la prima fase di lavoro, spazio alla tattica con una partita in famiglia di circa un’ora.

