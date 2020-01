Da Milanello, il report di ieri: Capodanno al lavoro per i rossoneri

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Capodanno in campo per i rossoneri di Mister Pioli, la squadra si è ritrovata a Milanello per l’allenamento pomeridiano in preparazione del primo match del 2020 che vedrà il Milan affrontare la Sampdoria il prossimo 6 gennaio a San Siro alle 15. Attivazione muscolare in palestra per iniziare prima di uscire sul campo esterno, illuminato dai riflettori, dove il gruppo ha iniziato subito il lavoro con il pallone eseguendo vari esercizi tecnici seguiti da alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di partitelle su campo ridotto, cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news