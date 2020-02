Da Milanello, il report di ieri: al lavoro verso la Juve

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Una calda giornata di sole, ieri pomeriggio, ha accolto i rossoneri per il primo vero allenamento – dopo il defaticante di ieri – in ottica Juventus, prossimo avversario nella gara di andata delle Semifinali di Coppa Italia in programma giovedì 13 febbraio alle 20.45 a San Siro. A Milanello, ad assistere all’allenamento, erano presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Consueto inizio in palestra con l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il gruppo ha proseguito nel riscaldamento svolgendo alcuni esercizi sulla rapidità eseguiti utilizzando delle sagome e degli ostacoli bassi. A seguire, spazio a una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica della sessione. Infine, si è giocata una partitella su campo ridotto.

