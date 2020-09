Da Milanello, il report dell’11 settembre 2020: palestra e tattica

Le ultime notizie da Milanello:

MILANO – (fonte: acmilan.com) Allenamento al mattino ieri per i rossoneri di Mister Pioli che si sono ritrovati a Milanello per la colazione, prima di scendere negli spogliatoi. Presenti presso il centro sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

La sessione odierna è iniziata in palestra dove la squadra ha effettuato l’attivazione muscolare a seguire lavoro sulla forza eseguito con l’ausilio degli attrezzi. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo si è spostato sul campo per una serie di torelli a tema e di esercitazioni dedicate. A seguire, Mister Pioli ha diretto la fase tattica per poi chiudere con la consueta partitella su campo ridotto.