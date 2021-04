Da Milanello, il report del 6 aprile 2021: tecnica in primo piano

Le ultime notizie da Milanello: il report della sessione di allenamento di ieri.

MILANO - Dopo il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria a San Siro , il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero farà visita al pericolante Parma , nel match valido per la 30esima giornata di Serie A in programma sabato 10 aprile alle 18:00 al "Tardini" del capoluogo ducale.

"Anche la Sampdoria ha avuto giocatori in nazionale. Kjaer ha giocato con la Danimarca e oggi ha fatto una bella partita. Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C'erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi un a partita al di sotto del tuo livello queste sono le prestazioni. Oggi c'e delusione e amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni. Dovevamo affrontare la partita con più ritmo e più piglio, Non è mancato lo spirito nel finale di gara. Volevamo tornare vincere a San Siro ma non siamo riusciti. L'occasione del palo di Kessie ci poteva dare la vittoria ma per come abbiamo giocato non meritavamo la vittoria. Scudetto? E' l'Inter che ha nelle proprie mani lo scudetto. Solamente l'Inter può perderlo. Hauge? Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi”.