Da Milanello, il report del 4 febbraio 2021: partitella di allenamento

MILANO – Dopo la vittoria sul Bologna per 1-2, arrivata sabato grazie alle reti di Rebic e Kessie, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri affrontare il Crotone a San Siro nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

Nello specifico, acmilan.com, sito ufficiale del Milan, ha riportato ciò che è successo ieri a Milanello: rossoneri al lavoro questa mattina a Milanello, in vista del prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan affrontare il Crotone a San Siro domenica 7 febbraio alle ore 15.00. Presenti ad assistere all’allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio dell’allenamento in palestra come di consueto per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove dopo, al termine del riscaldamento, la squadra ha disputato una partitella di allenamento su campo ridotto fatta da tre tempi da 15 minuti.

Le parole di Hauge

Nella giornata di ieri, inoltre, sono arrivate le parole di Jens Petter Hauge a The Athletic: "Stavo parlando con i miei agenti per fare un piccolo piano. Volevo passare al turno successivo dei Preliminari di Europa League con il Bodo Glimt vincendo la partita contro il Milan. Il Bodo in quella fase aveva 18 o 19 punti di vantaggio in campionato sulla seconda in classifica ed ero fiducioso che anche se fossi andato via io, avrebbero vinto lo scudetto. Quindi, quello era il momento giusto per me per lasciare il mio club. Milan? È andato tutto veloce. Mia madre pensava che fosse un grande passo per me trasferirmi a Milano e in Italia, una nuova lingua da conoscere e cose del genere. Abbiamo quasi 50.000 persone che vivono qui a Bodo. È un po' piccolo, soprattutto ora che vivo in una grande città, quindi, ovviamente, è un grande cambiamento. Sono davvero contento della mia scelta, mi sto divertendo ogni giorno. Una nuova opportunità per me di imparare cose nuove sulla squadra, sulla lingua e sulla città. Sulla lingua posso dirti che all'inizio conoscevo solo alcune parole chiave del calcio in modo che potevo capire quello che veniva detto in campo. Quando senti i suoni e le parole ogni giorno inizi ad impararli molto velocemente. A volte Ibrahimovic traduce per me".