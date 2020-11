Da Milanello, il report del 24 novembre 2020: ieri la ripresa

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra. Rossoneri in campo per il primo allenamento in preparazione del prossimo match di Europa League contro il Lille, giovedì 26 novembre alle ore 18.55.

IL REPORT

In palestra la prima parte del lavoro, dedicata all’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo per il riscaldamento, con una serie di torelli e di esercitazioni atletiche focalizzate sulla rapidità tra gli ostacoli bassi.