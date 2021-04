Da Milanello, il report del 22 aprile 2021: squadra di nuovo al lavoro

Le ultime notizie da Milanello: il report della sessione di allenamento di ieri.

Redazione Il Milanista

MILANO - Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo con la rete di Calhanoglu ribaltata dalla doppietta neroverde di Raspadori, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: in campionato il club rossonero sarà ospite della Lazio, reduce dalla sconfitta per 5-2 subita contro il Napoli, nel match valido per la 33esima giornata di Serie A in programma lunedì 26 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta SkySport.

Subito al lavoro la squadra di Mister Pioli per preparare la gara in trasferta contro la Lazio. Lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo mercoledì sera a San Siro. Lavoro sul campo per il resto del gruppo.

IL REPORT

Dopo l'attivazione e alcuni esercizi di mobilità, il programma della seduta odierna ha visto lo svolgimento di esercitazioni basate su duelli e conclusioni. La seduta è terminata con la classica partitella su campo ridotto.

Le parole di Pioli

"Arriveremo da un risultato negativo sì. Non da una prestazione negativa, questo assolutamente no. Quando perdi c'è sempre qualcosa in cui puoi fare di più e noi dobbiamo farlo nelle prossime gare. Siamo in corsa per la Champions e questa è una corsa dura e impegnativa. Certo il livello non scenderà da qui fino alla fine del campionato. Oggi non abbiamo portato via il risultato a casa. Ci proveremo alla prossima. Loro hanno fatto dei cambi senza cambiare le posizioni, alla fine però ha ragione chi segna. Credo che la squadra sia stata bene in campo. Avevamo due possibilità: o aggredirli o aspettarli. La prima l'abbiamo fatta bene, ma questo fa parte del nostro percorso di crescita, del nostro cammino. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara. gli scontri diretti saranno decisivi e pensiamo a prepararci bene per la partita contro la Lazio. Il risultato è negativo e ci dispiace tanto. Dobbiamo controllare meglio le gare ed essere più lucidi. abbiamo dato la possibilità agli avversari di stare dentro la partita, non deve succedere".