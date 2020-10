Da Milanello, il report del 19 ottobre 2020: ripresa per i rossoneri

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Squadra al lavoro a Milanello, ieri pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli successivo alla vittoria nel Derby. Presenti presso il centro sportivo, per seguire l’allenamento, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, al termine la squadra è uscita in campo divisa in due gruppi: sul ribassato i titolari del Derby, i quali hanno svolto alcune esercitazioni tecniche prima di concludere con una serie di ripetute sui 100 metri; sul centrale il resto della rosa, che ha cominciato con degli esercizi focalizzati sulla rapidità tra gli ostacoli bassi e i coni per poi proseguire attraverso una serie di esercitazioni tecniche alla massima intensità possibile, cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.