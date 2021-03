Da Milanello, il report del 1 marzo 2021: tra palestra e campo

MILANO – Dopo la vittoria per 1-2 sulla Roma che ha ridato al Milan fiducia in campo e slancio in classifica, il Milan ha iniziato a preparare il prossimi impegno in campionato, con alle porte la sfida contro l’Udinese, valida per la 25esima giornata e prevista mercoledì 3 marzo alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. Il programma di oggi prevede ancora un allenamento al mattino.

IL REPORT

Seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo, dopo l’attivazione muscolare fatta all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con una serie di torelli a tema; lavoro aerobico a seguire, prima di una serie di esercitazioni tecniche che hanno chiuso la sessione odierna.

Le parole di Pioli

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso ai microfoni di SkySport: “Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a togliere convinzioni e certezze. Speravamo di fare meglio in queste due settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare più forza. Nel primo tempo dovevamo concretizzare anche di più, una vittoria importante, ci fa uscire da due settimane un po’ particolari, complimenti ai ragazzi. Abbiamo provato ad essere un po’ attendisti sulla loro costruzione, però loro hanno giocatori di grande velocità e quando ripartivamo a volte ci hanno preso. Quando sbagli i tempi di uscita puoi correre qualche rischio, ma abbiamo finalmente recuperato qualche pallone in più nella metà campo avversaria. Errori? Fa parte del nostro percorso di crescita, siamo una squadra giovane, non può avere le scaltrezze di una squadra matura. Stiamo facendo qualcosa di davvero importante, abbiamo +17 punti rispetto all’anno scorso, siamo la squadra più giovane e quella che ha giocato di più. E’ stata una prestazione di grande spirito e qualità, grande soddisfazione essere riusciti a vincere. Nelle partite con Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi”.