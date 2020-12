Da Milanello, il programma del 31 dicembre 2020: allenamento mattutino

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Come riportato da acmilan.com, il programma di oggi a Milanello, giovedì 31 dicembre, prevede un solo allenamento al mattino.

Nella giornata di ieri, come di consueto, la sessione è iniziata in palestra, dove i rossoneri hanno svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul centrale per un torello fatto all’interno del cerchio di centrocampo. Successivamente, la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono alternati in due diverse stazioni: esercitazioni tecniche nella prima; lavoro atletico focalizzato sulla rapidità nella seconda. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha dato il via alla parte tattica, chiusa dalla consueta partitella su campo ridotto.

All'orizzonte, infatti, c'è la sfida al Benevento dell'ex Pippo Inzaghi, prevista per il 3 gennaio 2021 alle 18:00 allo stadio "Ciro Vigorito" del capoluogo di provincia campano. "Continuare – ha spiegato Stefano Pioli al Corriere della Sera, identificando l'obiettivo per il suo 2021 – a migliorare. E, sì, tornare in Champions. Il club non ci ha chiesto nulla, non ci vuole dare pressioni, questo io l'ho apprezzato moltissimo. Maldini, Massara, Gazidis ci mettono nelle condizioni di lavoro ideali: sono straordinari. Ma noi abbiamo bene in testa che dobbiamo fare di tutto per riportare il Milan dove deve, cioè in Champions. Manca da troppo tempo, quello è il suo posto. Possiamo farcela. Quello che m'interessa è la crescita. Questa squadra può anche migliorare tanto. La prima volta che sono entrato a Milanello ho sentito qualcosa di magico, un'energia unica. Ma il fatto è che la risento ogni mattina alle 8. So di essere fortunato. E farò di tutto per continuare a meritarmi questa fortuna. Non sono un genio, ma determinato e tenace sì. E curioso. Ho sempre pensato che ci sia da imparare da tutti. Oggi mi sento completo e maturo, come non mai. Ma so che posso fare anche di più. Io sono un uomo normale, non un normal one. Sono semplice, amo esserlo".