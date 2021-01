Da Milanello, il programma del 20 gennaio 2021: allenamento mattutino

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Il Milan, dopo la vittoria per 0 a 2 sul campo del Cagliari grazie alla doppietta, con un goal per tempo, del rientrato Zlatan Ibrahimovic, sta preparando la sfida contro l’Atalanta, valida per la 19esima giornata di Serie A ed in programma sabato 23 gennaio alle ore 18:00 a San Siro.

Il programma di oggi, mercoledì 20 gennaio, prevede un solo allenamento al mattino.

Nella giornata di ieri, come riportato da acmilan.com, il report della sessione di allenamento dei rossoneri: calciatori a Milanello anche ieri mattina dopo la vittoria ottenuta ieri sera a Cagliari. I ragazzi di Mister Pioli, rientrati in nottata dalla Sardegna, hanno iniziato la preparazione per il prossimo incontro di campionato in programma sabato 23 gennaio, a San Siro contro l’Atalanta alle ore 18.00. Squadra in palestra ieri mattina dove gli undici partenti di ieri hanno svolto il consueto lavoro defaticante di scarico; lavoro aerobico sul campo, invece, per gli altri componenti della rosa.

Le parole di Kalulu

"Perché ho scelto il Milan? Ci sono diversi motivi – ha dichiarato Mario Mandzukic, nuovo acquisto rossonero e oggi presente a Milanello, a MilanTV – Uno perché il Milan è un club storico e soddisfa appieno le mie ambizioni. Tutti sappiamo cosa rappresenti il Milan. Ultimamente ho lavorato tanto per meritare la chiamata di un club importante come il Milan. Sono sempre pronto e nell'ultimo periodo mi sono allenato tanto. Chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e per lottare per vincere trofei. Quindi il Milan non si deve preoccupare. Un club come il Milan ha sempre grandi obiettivi ed ambizioni. Ci sono abituato e questo non mi crea problemi, è per questo che giochiamo a calcio. Ora sono qui e darò il massimo per il bene del Milan. Si tratta di un club speciale. Basta dire Milan e tutti sanno di cosa si parla. La storia del Milan è incredibile, ci hanno giocato grandi campioni. Non solo io, tutto il mondo è affascinato dal Milan: non vedo l'ora di iniziare".