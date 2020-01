Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Il Milan è a Milanello in preparazione del primo match del 2020 che vedrà il Milan affrontare la Sampdoria il prossimo 6 gennaio a San Siro alle 15. Il programma di oggi, giovedì 2 gennaio, prevede un solo allenamento pomeridiano: ritrovo a Milanello per pranzo. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news