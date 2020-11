D.t. Spezia: “I rossoneri conoscono il valore di Pobega: per questo hanno messo il controriscatto”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il d.t. dello Spezia Mauro Meluso. Il dirigente del club ligure ha parlato di Tommaso Pobega, arrivato in prestito dal Milan. Il centrocampista è andato in rete nell’ultima giornata di Serie A e in Under 21 ha segnato una doppietta: “E in un momento magico, siamo felici per lui e per noi. Ha fatto gol a Benevento e ha contribuito al nostro momento. Saremmo stati più felici se il Milan ci avesse concesso il riscatto libero, ma i rossoneri sanno il ragazzo che ha futuro e non vogliono lasciarlo, per questo hanno mantenuto il controriscatto”.