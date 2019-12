Cutrone torna a Milano per tatuarsi il suo Milan: le foto

Ex Milan, il tatuaggio di Cutrone

MILANO – L’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone, nonostante ad oggi difenda e lotti per la maglia del Wolverhamton in Premier League, ha il cuore intriso di rossonero. Lo ha dimostrato sul campo, indossando 63 volte e segnando 27 goal con i colori rossoneri, lo ha confermato con le parole, spesso votate all’amore per il milanismo, lo ha testimoniato ancora oggi, tatuandosi il Milan sulla pelle.

Cutrone, infatti, è in giornata odierna tornato a Milano per regalarsi un tatuaggio speciale dal suo uomo di fiducia, Andrea Bassi, al Sailors Tattoo Milano Duomo: sul braccio destro una data, il 21-05-2017, giorno del suo esordio in Serie A con la maglia del Milan, uno stadio, San Siro, la sua figura con un numero sulle spalle, il 63. Un unico grande amore: il Milan.