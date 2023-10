La protesta della Curva Sud: “Settore ospiti, fissare un tetto al prezzo”

Prosegue la protesta della Curva Sud rossoneri contro il caroprezzi dei settori ospiti negli stadi italiani. Il tifo organizzato dei padroni di casa ha deciso di esporre uno striscione enorme nel corso del big match serale tra il Milan e la Juventus, approfittando dell'audience per lanciare un messaggio: al posto della coreografia c'è un messaggio che occupa il settore. " Settore ospiti, fissare un tetto al prezzo del biglietto ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.