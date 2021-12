Milan, Cucchi su Twitter: “4 squadre in 4 punti. Bella sfida”

Riccardo Cucchi ha commentato la 16esima giornata di Serie A su Twitter. Ecco le sue considerazioni sulla lotta scudetto.

Mai come quest’anno il campionato italiano è avvincente. In ogni partita le squadre mettono in scena prestazioni eccezionali, che fanno sognare gli appassionati di calcio. A metà stagione non è ancora chiaro quale squadra possa vincere lo scudetto. Sono ben 4 le squadre che tenteranno fino all’ultimo di strappare il trofeo alle rivali. La prima cosa che balza agli occhi guardando la classifica è l’assenza dei bianconeri tra i primi posti. Gli uomini di Allegri rischiano di non vincere il campionato per due anni di fila, dopo gli infiniti record delle ultime stagioni. Torna a sperare il Milan, in solitaria al primo posto con 38 punti. I rossoneri tenteranno fino all’ultimo di vincere lo scudetto, che manca ormai da troppi anni a Milanello.