Cucchi: “Scudetto? Non sorpreso dal Milan, ma la Juve resta favorita”

Serie A, parla Riccardo Cucchi

MILANO – Riccardo Cucchi, storico radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”, si è così espresso sullo Scudetto durante #SportLabLive, trasmissione web in onda su sport-lab.it: “Non sono sorpreso. Ero convinto che il Milan potesse essere inserito nella griglia per lo scudetto. Una griglia larga, un campionato diverso nel quale c’è anche il Milan. Stefano Pioli è un allenatore di valore, conosciuto in passato. Fece un grande lavoro al Bologna e alla Lazio. Il Milan gli ha dato tempo, facendo una campagna acquisti e cessioni molto intelligente. Il tutto condito da un asso nella manica: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dà un contributo straordinario di temperamento. Ora non sta giocando, ma c’è spazio per un giocatore norvegese, Jens Petter Hauge. Si tratta di una promessa del calcio europeo. Per arrivare fino in fondo serve continuità; se il Milan ce la farà potrà arrivare fino in fondo”.

INTER FAVORITA?: "Non sono d'accordo. Continuo a considerare la Juventus la favorita. Per organico ha qualcosa in più rispetto alle altre. L'Inter è la prima avversaria, la Juventus è la più forte. Deve fare i conti con cambiamenti importanti, ma per me è la principale favorita per lo scudetto".