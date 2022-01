Cucchi: “Al Milan serve un rinforzo in difesa per restare in alto”

Il noto giornalista Riccardo Cucchi ha parlato in esclusiva a Sky Sport del Milan. Sentite le sue parole a riguardo.

Redazione Il Milanista

Del momento assai positivo del Milan ha parlato il noto giornalista nonché ex radiocronista sportivo Riccardo Cucchi ai microfoni di Sky Sport. Cucchi ha parlato sia di campo ma anche di mercato. Sul possibile arrivo di un rinforzo in difesa ha detto: “L'arrivo di un difensore è necessario, nel reparto centrale difensivo in questo momento c’è un punto debole in un Milan tutt’altro che debole e che farà bene fino alla fine. Indubbiamente un rinforzamento del reparto centrale difensivo non potrebbe fare che bene”.

Le sue parole su Stefano Pioli

“Il bilancio del lavoro di Pioli non può che essere positivo ha confermato di avere in pugno la squadra, di averla trasformata, di averle dato la mentalità. Mi è piaciuto questo Milan e ha un grande margine di crescita, penso soprattutto a Rafael Leao, quindi se verrà rinforzata come il mercato suggerisce anche la difesa centrale, il Milan potrà dire molto e stare vicino all’Inter fino alla fine”. Queste le parole del noto giornalista Riccardo Cucchi in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Il mercato dovrà venire in aiuto

Come ha detto Riccardo Cucchi al Milan serve un aiuto dal mercato. Stefano Pioli spera che quell'aiuto possa arrivare quanto prima. Un difensore di prestante fisicamente, qualitativamente e di posizione servirebbe come il pane. Ciò che tutti si augurano è che il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini coadiuvato da Massara riescano nell'intento di trovare un profilo che possa fare il caso del Milan nel più breve tempo possibile. I nomi sono sempre gli stessi. Sven Botman sembra stia andando piano piano a spegnersi per la valutazione troppo alta che il Lille fa del giocatore. Gli altri profili che piacciono sono quelli di Diallo e del giovane difensore dell'Empoli Viti che nell'ultimo turno di Serie A ha agguantato un record, ovvero quello di essere stato espulso nel giro di 30 secondi per doppia ammonizione.