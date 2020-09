Crotone striscione fuori lo stadio: “O tutti o nessuno”

MILANO – Alle 18.00 il Milan affronterà la trasferta contro il Crotone. Per i calabresi è la partita stagionale tra le mura amiche dell’Ezio Scida. Proprio fuori l’impianto un gruppo di tifosi ha appeso uno striscione: “Nuovo campionato, vecchi interessi: o tutti o nessuno, zero compromessi! Avanti ultras“. Infatti per il match di oggi non ci saranno i 1000 spettatori che, per legge, sarebbero potuti entrare dentro lo stadio per via della lentezza con cui sono arrivate le autorizzazioni.