Ripercorriamo il derby perso dai rossoneri tramite la cronaca del match

Andiamo a vedere la cronaca della gara terminata 3-0 in favore dell'Inter sul Milan. Il comunicato del Milan

“Al 37' Barella manda alto, poi altre grandi opportunità salvate da Perišić a ridosso della riga e da Handanovič in presa bassa. Quando il pareggio sembra alla portata, arriva la doccia fredda perché i nerazzurri al 40' raddoppiano grazie alla doppietta di Martínez , abile a scattare in posizione regolare, ricevendo l'assist di Correa, e battere Maignan in pallonetto”.

“Doppio cambio ai nastri di ripartenza: spazio a Díaz e Messias. Il Diavolo ci mette anima e coraggio, spingendosi in attacco: al 48' colpo di testa debole di Kessie: al 54' mancino impreciso di Hernández. In mezzo, Martínez impegna Maignan dopo una ripartenza. Brahim prova a trascinare i compagni, i padroni di casa vengono schiacciati spesso però riescono sempre ad sventare i pericoli. E il tempo passa veloce. Non è serata, al 66' viene annullata dal VAR la bella rete di Bennacer per un fuorigioco (in traiettoria) di Kalulu. Una beffa che taglia le gambe. Ci provano Hernández, Messias e Giroud, niente da fare. Pure il finale è amaro: all'83' segna Gosens, tempestivo a deviare sottomisura il servizio di Brozović. Nel recupero l'ultimo tentativo è di Kessie, puntata dal limite e pallone vicino al palo. Triplice fischio”. Questo il comunicato del Milan