Riviviamo la partita di ieri sera attraverso la cronaca del match

Ieri sera il Milan ha vinto alla Domus Arena di Cagliari. 1-0 contro la squadra di Walter Mazzarri e 3 punti portati a casa

Redazione Il Milanista

“Avanti, senza fermarsi, con una grande dimostrazione di solidità. Il Milan va, coglie il suo terzo 1-0 consecutivo sul campo di un Cagliari mai domo e capace di impensierire la retroguardia rossonera fino alla fine. Sotto il diluvio dell'Unipol Domus, a decidere è uno splendido gol di Ismaël Bennacer, che all'ora di gioco scaglia un sinistro al volo da fuori area - su una grande sponda di Giroud - su cui Cragno non può nulla, premiando una prestazione essenziale della squadra di Stefano Pioli”.

Vittoria fondamentale per i rossoneri

“Una vittoria da squadra matura, che anche stasera ha dimostrato di avere le carte in regola per continuare a credere in un sogno. Una notte da applausi, quella in Sardegna, con un successo che permette ai rossoneri di tenere a distanza il Napoli e di allungare sull'Inter, fermata oggi pomeriggio dalla Fiorentina. Una classifica che comincia a essere importante in un campionato che ora si ferma per l'ultima volta in questa stagione, per lasciare spazio alle Nazionali. Al tempo del ritorno in campo sarà già aprile, a San Siro contro il Bologna: la prima sfida di una volata finale che può essere indimenticabile”.

La cronaca del primo tempo

“Inizio generoso dei rossoneri, più volte pericolosi in avanti nel primo quarto d'ora di gioco. La prima occasione arriva al 6': cross dalla sinistra di Hernández, sponda di Messias per Giroud che da ottima posizione non centra la porta. Al 12' un destro potente dai 25 metri di Kessie si stampa sul palo e 60" dopo la grande chance capita sui piedi di Díaz, che in area piccola allarga eccessivamente il piatto destro e mette fuori. Dopo questo inizio arrembante la partita si assesta su ritmi più blandi, con il Milan che comunque fa la partita lasciando poco spazio all'iniziativa dei padroni di casa. Al 21' ci prova Messias, bella iniziativa individuale ma sinistro controllato facilmente da Cragno; al 34' gran palla di Calabria per Díaz che però manca l'attimo giusto. Il primo squillo del Cagliari arriva al 37' con Grassi, sinistro da fuori che termina a lato, mentre prima dell'intervallo un'iniziativa interessante di Hernández non si conclude nel migliore dei modi”.

La cronaca del secondo tempo

“Milan arrembante anche a inizio ripresa, con Cragno che si supera al 49' su Leão e soprattutto al 51' su un sinistro potente di Hernández. Gli sforzi rossoneri vengono premiati al 59', con il gol dell'1-0: splendida sponda di Giroud che, raccolto un cross dalla destra, appoggia per il sinistro di Bennacer che calcia al volo di prima intenzione, battendo Cragno. Il Cagliari accusa il colpo dello svantaggio, e anzi il Milan va vicino al raddoppio al 62' proprio con Giroud, che si vede respinto da Goldaniga una conclusione in area piccola. I rossoneri controllano ma non chiudono il match, e al 76' João Pedro raccoglie una conclusione di Deiola e calcia di poco fuori da ottima posizione. Il Milan risponde all'84' con un bel contropiede del neoentrato Rebić, abile a servire Calabria con Davide che però si fa ipnotizzare da Cragno. Sull'angolo successivo Altare respinge sulla linea su un tentativo sempre di Rebić, e al 90' i rossoneri rischiano la beffa per mano di Pavoletti, il cui colpo di testa schiacciato si stampa sulla traversa. Finisce 0-1”. Questo il comunicato del Milan.