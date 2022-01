Criscitiello: “Pioli a confronto con Mou sta facendo un capolavoro”

Michele Criscitiello noto giornalista sportivo ha espresso il suo parere sull' andamento del Milan del mister Stefano Pioli.

Il noto giornalista sportivo Michele Criscitiello ha commentato così la schiacciante vittoria dei rossoneri contro la Roma dello Special One."Viste le ultime performance di Mourinho, i tifosi del Milan avranno detto ‘menomale che non ha accettato la proposta della dirigenza’. Pioli, che comunque è un gregario, sta facendo in confronto a Mourinho un capolavoro. La Roma non gioca a calcio e non si avvicina nemmeno alla zona Champions League. Negli scontri diretti va male, ha vinto solo contro l’Atalanta e ha pareggiato solo con il Napoli. Gli altri li ha persi tutti e contro i rossoneri ha già perso due volte".