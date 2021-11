Criscitiello duro: “Alcuni giocatori non dovrebbero giocare per rispetto della storia del club”

L'ex direttore di Tutto Mercato Web Michele Criscitiello è stato duro nei confronti della rosa del Milan

Redazione Il Milanista

Michele Criscitiello ha parlato di Milan. L'ex direttore di Tutto Mercato Web ha detto: “Pioli sta facendo il massimo ed è cresciuto tantissimo da quando è al Milan ma bisogna ammettere che le seconde linee rossonere non sono di livello. Le defezioni sono tante ma ci sono alternative nel Milan che non potrebbero superare il cancello di Milanello, per rispetto della storia del club”. Queste le sue parole nei confronti di alcuni giocatori del Milan. Parole dure e che sanno di bocciatura le sue. Parole che il noto giornalista ha rilasciato in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.

Anche Alfredo Pedullà ha parlato di Milan

Non solo Michele Criscitiello. Anche il suo braccio destro nonché esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà si è espresso sul Milan. Pedullà è intervenuto parlando però di mercato. "Per il ruolo di centrocampista il Milan dall’estate (come già raccontato) ha sondato più volte Kamara, in scadenza con l'OM e che ha ricevuto un’altra proposta di rinnovo. Kamara ha mercato in Premier ed era stato seguito anche dalla società biancoceleste". Queste le parole di Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter.

Infine anche Andrea Scanzi ha parlato di Milan

Sulle frequenze di Radio Rossonera è intervenuto il noto giornalista Andrea Scanzi che ha detto: “Speriamo di aver esaurito la sfiga sabato sera. Abbiamo un conto in sospeso con Italiano, quando affrontiamo le sue squadre, o giochiamo malissimo o facciamo delle sciocchezze clamorose. Io credo che la chiave sia stata il primo tempo, perchè aver chiuso sotto di due gol il primo tempo dopo aver dominato per 30′ non è naturale. Anche nel secondo tempo Theo Hernandez ci ha ammazzato quando potevamo pareggiare ma la chiave resta il primo tempo dove non dovevamo terminarlo sotto di due reti ”. Queste le parole del noto giornalista Andrea Scanzi in esclusiva a Radio Rossonera.