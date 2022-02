Criscitiello: “Lode al Milan, se sei avanti 1-0 e pensi di aver vinto…”

Michele Criscitiello ha parlato in modo polemico nei confronti dell'Inter per come ha gestito il derby contro il Milan

Redazione Il Milanista

Il numero uno di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del derby di Milano che si è giocato nella giornata di sabato. Le sue parole: “In due minuti il Milan ribalta il derby e va bene così perché se pensi di avere in pugno un derby significa che non meriti di vincere una stracittadina. Sono partite che non finiscono mai, che durano una settimana e non puoi pensare di aver vinto solo perché sei avanti di un gol e perché hai in pugno la gara. L’Inter ha commesso un grande errore di superficialità, i rossoneri hanno avuto il grande merito di averci creduto nonostante in campo si sia notata la differenza di valori; a favore della squadra di Simone Inzaghi”.

Ancora le parole di Criscitiello su Inter-Milan

“L’Inter resta capolista ma con le vittorie di Milan e Napoli, con Napoli-Inter di sabato e Milan-Samp di domenica, almeno diamo un pizzico di pepe a tutto il campionato. Per fortuna il derby non è finito in pareggio. Non c’è cosa più brutta di un pari nel derby. Ci deve essere chi gode per settimane e chi sente le ferite bruciare. Ci ha pensato Giroud ma ha chiesto l’aiuto da casa: ha risposto Handanovic che, ormai, è palese sia sul viale del tramonto. Grande portiere e grande professionista ma il tempo passa per Samir. Ha vinto il Milan, con merito. Chi vince un derby merita sempre. L’Inter non si può addormentare così e lo stesso vale per il campionato. Guai a pensare di aver già vinto. Febbraio sarà decisivo e con il Liverpool servirà altra testa e altra attenzione sui dettagli”. Queste le parole di Michele Criscitiello.

Il Milan ci crede

La squadra rossonera ci crede per lo Scudetto. La vittoria nel derby ha galvanizzato l'ambiente e ora il pensiero non pare più essere così un'utopia.