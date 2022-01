Criscitiello: “Milan, prendi Muriel, sarebbe perfetto”

Il giornalista Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del calciomercato rossonero.

Michele Criscitiello noto giornalista e conduttore italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni per tuttomercatoweb dove si parlava di Milan. Criscitiello è intervenuto sul mercato rossonero, consigliando alla dirigenza composta da Massara e Maldini un colpo in attacco. Vediamo le parole del giornalista."L'operazione Pellegri è stata un bluff per un ragazzo che ha ancora tempo per esplodere ma dopo il Genoa non ha più fatto parlare di sé. E qui entra in gioco Muriel. Capiamo che l'Atalanta vuole tenerselo, nonostante Boga, capiamo che non vuole darlo ad una diretta concorrente per la Champions ma se il Milan avesse una sola occasione per prendere Muriel dovrebbe provare a fare di tutto fino al 31 gennaio."