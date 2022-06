Criscitiello: “Sta nascendo un Milan forte e in grado di lottare sempre”

In esclusiva ai microfoni di Sportitalia durante il consueto programma serale targato “Speciale Calciomercato” ha parlato il numero uno dell'emittente televisiva in onda sul canale 60 e sul mercato del Milan ha detto: "Sta nascendo una squadra importante. I rossoneri non hanno ancora ufficializzato gli acquisti, ma potranno contare anche nella prossima stagione sulla professionalità e competenza di un dirigente che ha dimostrato con i fatti di essere bravo: Paolo Maldini. Di conseguenza dobbiamo pensare al Diavolo come una delle protagoniste anche della prossima stagione". Infine una piccola considerazione anche sulla Juventus: “La Juventus ha praticamente preso Paul Pogba. Il centrocampista ritroverà tanti bianconeri, non tutti perché qualcuno è andato via”. Queste le parole di Miche Criscitiello in esclusiva ai microfoni di Sportitalia durante il consueto programma serale targato “Speciale Calciomercato”.