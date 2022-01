Criscitiello:” Lascia stupore la non strategia del Milan sul mercato”

Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore ha parlato del calciomercato di Milan e non solo nel suo editoriale online.

Redazione Il Milanista

Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore di TMW, ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo editoriale. "Lascia stupore la non strategia del Milan. Tanti difensori sondati per non prendere nessuno. Un giovante attaccante del 2004, nulla di più. Un azzardo per una squadra in difficoltà con i tanti infortuni e che dovrebbe metterci la testa per non rischiare di perdere il posto Champions con Atalanta, Napoli e Juventus. Va bene che il fondo non fa eccezioni ma certamente qualcosa sul mercato andava fatto e oggi sei rimasto l'unico, tra le prime 5, fermo al punto di partenza. Sicuramente a casa Milan avranno valutato i rischi".

Successivamente si è complimentato con un altra società."La Juventus ha fatto a gennaio quello che andava fatto ad agosto ma non aveva avuto il tempo per lo scarso preavviso di Ronaldo . L'attaccante che doveva arrivare adesso c'è! Zakaria è un grande affare in termini tecnici ed economici e lo sono anche le due cessioni al Tottenham. Qualche rimpianto potrà esserci, forse, per Kulusevski. Vendi, guadagna e pentiti. Complimenti alla Juve che ha finalmente deciso di fare la Juve".

Il calciomercato invernale sta per concludere e quasi tutte le società sono riuscite a muoversi bene in questa sessione. Tra di esse non vi è certamente il Milan, il quale non è riuscito a trovare un sostituto dell' ormai partente Franck Kessie ed ha acquistato solamente un giovane centravanti, Lazetic. A preoccupare i tifosi sono le operazioni di mercato intavolate dalle rivali rossonere, come Juventus ed Inter che in questi ultimi giorni hanno infiammato il mercato. Il Gap tra il Milan ed Inter non è stato colmato, anzi forse è anche aumentato.