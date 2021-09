Criscitiello: “Mercato? La differenza la fanno i direttori sportivi…”

Le parole del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello a proposito dell'ultimo mercato da poco conclusosi.

SUL RUOLO DEI DIRETTORI SPORTIVI - La differenza l’hanno fatta i Direttori Sportivi perché se sei Marotta e devi fare soldi ma perdi i migliori che hai in rosa hai tre possibilità: te ne vai, fai una conferenza e dici che la proprietà è alla canna del gas o inventi qualche operazione. L’Inter ha fatto così, la Juventus non ha saputo fare nulla, il Napoli per non fare danni è rimasto a guardare mentre il Milan ha portato avanti la sua politica e quando prende Messias è un segnale chiaro: abbiamo le idee ma non abbiamo i soldi che servirebbero"

IBRA TORNA IN CAMPO? RONALDO INTANTO LO COCCOLA - Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ronaldo, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano e non valgono. È una roccia, ha un fisico da trentenne, non da quarantenne, garantirà i soliti risultati perché sa gestirsi come un super professionista. È venuto a trovarmi quest’estate nella mia casa delle vacanze a Ibiza. Una giornata fantastica, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, di calcio e di altro. È arrivato con la sua famiglia, con i suoi figli molto bravi".