Criscitiello: “Senza la Champions il Milan può lavorare con serenità”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del Milan e ha detto: “Il Milan senza Champions potrà lavorare con serenità. E lavorare tutta la settimana, diteci quello che volete, cambia il mondo per uno spogliatoio. Pioli ha un grande vantaggio e non deve sprecarlo. Certo, la sera sarà brutto vedere Inter-Liverpool in tv però a mente fredda è un vantaggio che va sfruttato. Questo è il vero plus del Milan. Il Napoli piace ma il capolavoro lo avrebbe fatto se avesse dato seguito, nella ripresa, a quanto fatto vedere nel primo tempo. Luciano Spalletti c’è e la notizia più bella sarebbe proprio che questo triangolo lo vedessimo fino a maggio. L’Inter deve vincere a Bologna; certo non serve un’impresa ma di questi tempi meglio giocarle tutte le partite per evitare strani scherzi. Il Bologna non sta bene e la conferma l’abbiamo avuta a Roma, con la Lazio”.