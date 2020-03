CR7 aggiorna sulla madre: “Grazie a tutti, ma chiedo privacy in questo momento…”

MILANO – L’aggiornamento sulle condizioni della madre, che ieri è stata colpita da un ictus, è dato dallo stesso fuoriclasse con un tweet sul suo profilo ufficiale, seguito da quasi 83 milioni di persone in tutto il mondo. “Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e in ripresa in ospedale. Io e la mia famiglia – scrive Ronaldo – vorremmo ringraziare il team medico che si prende cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data un po ‘di privacy in questo momento”