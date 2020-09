Covid, Berlusconi positivo. Galliani: “E’ un leone, supererà anche questa”

MILANO – Ieri sera è stata scoperta la positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi che, asintomatico, si trova in isolamento. Ai microfoni dell’ANSA sono arrivate oggi alcune dichiarazioni di Adriano Galliani: “Il presidente sta bene, è asintomatico. E’ un leone e supererà anche questa situazione. E’ molto dispiaciuto per non poter andare a San Siro in occasione dell’amichevole contro il Milan. Per lui quella col Milan è la partita dei due amori: la seguirà in televisione su Italia 1”.