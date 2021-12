Milan-Liverpool, Costacurta: “Speranze per i rossoneri”

L’ex difensore ha parlato del match tra Milan e Liverpool, dichiarando quali sono le possibilità dei rossoneri di passare il turno.

Mancano ormai poco più di due giorni alla sfida di Champions League tra Milan e Liverpool. Gli uomini di Pioli hanno l’opportunità di giocarsi il tutto per tutto con gli inglesi, già qualificati agli ottavi. È stata proprio la vittoria di Madrid a restituire la speranza ai rossoneri. Balzando al terzo posto in classifica e superando i colchoneros, i diavoli hanno visto riaffiorare la possibilità di passare il turno. Per far sì che questo accada, c’è bisogno di una serie di combinazioni. Il Milan deve assolutamente vincere la gara di San Siro, magari con molti gol di scarto. Sull’altro campo deve avvenire un pareggio o –al massimo- la vittoria degli spagnoli. In questo caso passerebbero i diavoli solo con una differenza reti migliore.