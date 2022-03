Costacurta: “Romagnoli non è migliorato negli anni, Kalulu affidabile”

L'ex bandiera del Milan Alessandro Costacurta ha parlato proprio dei rossoneri in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio

Redazione Il Milanista

In esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta il quale ha parlato di Milan e ha detto: “Un giudizio su Romagnoli e Kalulu? Credo che Romagnoli sia ancora quello che è arrivato dalla Roma. Non ho visto dei miglioramenti incredibili. E' migliorato troppo poco per essere considerato un difensore forte e affidabile. Kalulu è affidabile ora, sa quando essere aggressivo e anche quando deve essere attento in fase di copertura. Vuol dire che il lavoro a Milanello viene fatto bene. In questo momento la differenza tra i due non la vedo".

Ancora Costacurta sulla corsa Scudetto: se sarà un testa a testa Milan-Inter

"Credo che non sia finito il campionato. La Juve è molto lontana, ma credo che siano tre squadre a poterlo vincere. E' talmente strano che però non escluderei neanche quelle dietro". Queste le parole dell'ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta in esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio.

Anche Antonio Paganin ha detto la sua sulla lotta Scudetto

Sempre in esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex calciatore Antonio Paganin il quale sulla corsa Scudetto ha detto: “C’è da capire se, come spesso succede, ci sarà continuità. Il campionato ci dirà quale Inter è. Ha la rosa migliore, il Milan sviluppa il gioco migliore e il Napoli può reggere come rosa. Ma il Napoli passa da prestazioni brillanti ad altre come quelle di domenica, come se pesasse a qualcuno di vincere”. Queste le parole dell'ex calciatore Antonio Paganin in esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio in merito alla lotta Scudetto che sembra un discorso tra Milan, Inter e Napoli.