Costacurta: “Questo Milan è di Pioli, Maldini e Ibra: il frutto del loro lavoro”

L'ex giocatore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato dei rossoneri alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex giocatore rossonero e ora opinionista tv Alessandro Costacurta che ha parlato del Milan e non solo di un giocatore in particolare. Su Ibra dice: "Se Ibra invece va tenuto? Sì. È stato fondamentale nella risalita del Milan, con Maldini e Pioli. Questa è la loro squadra, il frutto del loro lavoro. Zlatan potrà non essere più determinante come prima, ma ha sempre il suo peso. Il Milan invece può fare a meno del centrocampista ivoriano, che è importante, ma si può trovare un sostituto. Non è Mbappé...".