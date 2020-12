Costacurta: “Milan, rosa buona senza essere eccellente. Difficile andare forte tutto l’anno come fatto fin’ora”

MILANO – Per parlare della situazione del Milan, ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Billy Costacurta. Ecco le sue parole: “Stanno scoprendo dei giocatori nuovi, questo non fa altro che fortificare la rosa del Milan. La rosa è buona senza essere eccellente, i giocatori stanno facendo cose straordinarie da otto mesi. Per mia esperienza, gli alti e bassi sono la normalità, è molto difficile andare forte per tutto l’anno come fatto dal Milan. Ora stanno venendo fuori le vere forze della Serie A“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<