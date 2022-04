Lazio-Milan, Costacurta: “I rossoneri non arrivano benissimo alla sfida”

Billy Costacurta, storico difensore rossonero, ha fatto il punto sulla sfida che andrà in scena domani sera all'Olimpico di Roma.

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milan è atteso dai biancocelesti per una sfida importante. Tutto apparecchiato per un finale di stagione, equilibrato ed emozionante. Il sogno scudetto passerà tanto da queste ultime giornate di campionato, a iniziare dalla sfida di domani sera contro gli uomini di Sarri. La lotta resta apertissima e dopo qualche passo falso del Napoli la lotta è sempre più stracittadina. I ragazzi di Simone Inzaghi vorranno ripetersi dopo il successo dell'anno scorso, il Milan vuole provare a scucire lo scudetto dal petto dei cugini. Il pesante ko per 3-0 nel derby di Coppa Italia dev'essere archiviato quanto prima. Pioli vuole una reazione istantanea al pesante scivolone contro i cugini nerazzurri.

In un'intervista rilasciata a IlMessaggero Billy Costacurta, storico difensore rossonero, ha fatto il punto sulla partita di domani.

LAZIO - MILAN - "I rossoneri non arrivano benissimo alla sfida. Nel derby magari non meritava il 3-0, ma con Bologna e Genoa è stato corso qualche pericolo di troppo, mentre contro il Torino mi aspettavo almeno qualche tiro in più".

Ha poi aggiunto anche un proprio commento sulla situazione in bilico del futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe essere convocato per la sfida.

IBRAHIMOVIC - "Ibra non deve smettere secondo me. Il Milan è diventato forte grazie a Pioli e Maldini, ma soprattutto grazie a lui. Tutt'ora è importante per queste squadra e la sua assenza lo dimostra".